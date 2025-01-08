Сушинский о возможном возвращении России на турниры: «Ни одного прямого рейса в Европу нет. Как добираться? На перекладных через Стамбул или Белград? Это несерьезно»
Президент ИИХФ так высказался по поводу возможного возвращения сборных России на международные турниры: «Хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее, ее не хватает на всех турнирах. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца».
«Просто надо было что-то сказать. Понятно, что ему хотелось бы вернуть Россию и Беларусь, чтобы поднять катастрофически снижающийся интерес к чемпионатам планеты.
В словах Тардифа есть доля правды со спортивной точки зрения. Но пока все бабка надвое сказала», – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.
Также он указал на проблемы, с которыми столкнутся хоккеисты, когда получат шанс выступать на международных турнирах.
«Нет ни одного прямого рейса из России в Европу. Как туда будут добираться спортсмены? На перекладных через Стамбул или Белград? Это несерьезно.
Финляндию от Санкт-Петербурга отделяют 100 км, а мы не можем даже туда отправиться. Чартеры тоже не летают.
Другой важный вопрос: как проводить различные банковские переводы в ФХР в условиях санкций? Поэтому возвращение необходимо увязывать с целым комплексом сопутствующих мер. Да, на отдельно взятый турнир добраться можно. Россиянам к трудностям не привыкать. Но в целом это несерьезно», – отметил Сушинский.
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