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  • Сушинский о возможном возвращении России на турниры: «Ни одного прямого рейса в Европу нет. Как добираться? На перекладных через Стамбул или Белград? Это несерьезно»
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Сушинский о возможном возвращении России на турниры: «Ни одного прямого рейса в Европу нет. Как добираться? На перекладных через Стамбул или Белград? Это несерьезно»

Максим Сушинский прокомментировал слова главы ИИХФ Люка Тардифа.

Президент ИИХФ так высказался по поводу возможного возвращения сборных России на международные турниры: «Хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее, ее не хватает на всех турнирах. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца».

«Просто надо было что-то сказать. Понятно, что ему хотелось бы вернуть Россию и Беларусь, чтобы поднять катастрофически снижающийся интерес к чемпионатам планеты.

В словах Тардифа есть доля правды со спортивной точки зрения. Но пока все бабка надвое сказала», – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.

Также он указал на проблемы, с которыми столкнутся хоккеисты, когда получат шанс выступать на международных турнирах.

«Нет ни одного прямого рейса из России в Европу. Как туда будут добираться спортсмены? На перекладных через Стамбул или Белград? Это несерьезно.

Финляндию от Санкт-Петербурга отделяют 100 км, а мы не можем даже туда отправиться. Чартеры тоже не летают.

Другой важный вопрос: как проводить различные банковские переводы в ФХР в условиях санкций? Поэтому возвращение необходимо увязывать с целым комплексом сопутствующих мер. Да, на отдельно взятый турнир добраться можно. Россиянам к трудностям не привыкать. Но в целом это несерьезно», – отметил Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RT
logoМаксим Сушинский
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoЛюк Тардиф
logoФХР
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoЧМ по хоккею
logoСборная Беларуси по хоккею
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
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