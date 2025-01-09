Дюбуа и Боквист с дублями, Бедард с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Бедард и Йеспер Боквист – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – нападающий «Флориды» Йеспер Боквист с дублем в матче против «Юты» (4:1).
Вторая звезда – форвард «Чикаго» Коннор Бедард, набравший 2 (1+1) балла в игре с «Колорадо» (3:1). 19-летний нападающий продлил результативную серию до 8 матчей.
Первая звезда – нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа с 2 голами в матче против «Ванкувера» (2:1 ОТ).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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