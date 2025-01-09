Дюбуа и Боквист с дублями, Бедард с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Бедард и Йеспер Боквист – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – нападающий «Флориды» Йеспер Боквист с дублем в матче против «Юты» (4:1).

Вторая звезда – форвард «Чикаго» Коннор Бедард , набравший 2 (1+1) балла в игре с «Колорадо» (3:1). 19-летний нападающий продлил результативную серию до 8 матчей.

Первая звезда – нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа с 2 голами в матче против «Ванкувера» (2:1 ОТ).