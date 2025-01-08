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Давыдов о телефоне Дыняка на льду: «Эта история – в минус штабу «Ак Барса» и Гатиятулину. Она говорит о расхлябанности, которой при Билялетдинове быть не могло»

Виталий Давыдов оценил ситуацию с телефоном Никиты Дыняка на льду в матче КХЛ.

Смартфон хоккеиста «Ак Барса» выпал из его амуниции на лед в ходе матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3).

– Что для себя отметили [в КХЛ после Нового года]?

– Анекдотическую историю с выпавшим телефоном форварда «Ак Барса» Дыняка. Судя по прессе, в раздевалках КХЛ телефоны под запретом, сопровождаемом штрафами. А тут он оказался даже не в раздевалке, а на льду. И смех, и грех!

– В ваше время что-то подобное могло произойти?

– Ребята, в наше время телефоны были проводные, а не мобильные, да и то не в каждой квартире. Плюс уровень дисциплины и ответственности в хоккее был другой. Поэтому эта история – совсем не наша.

– Кто виноват?

– Судя по прессе, Дыняк считает, что телефон случайно упал ему в форму в раздевалке в момент подготовки к матчу. Судя по всему, именно так и произошло. Сомневаюсь, что кто-то из одноклубников мог над Дыняком подшутить – и подложить ему телефон.

Вообще при любом варианте вся эта история – в минус штабу «Ак Барса» и прежде всего главному тренеру Гатиятулину. Она говорит о расхлябанности внутри команды, которой, кстати, при Билялетдинове быть не могло – как говорится, по определению. Ничем другим такой непрофессионализм не объяснить.

Все это вне всяких сомнений отражается и на результатах «Ак Барса». Команда проводит чемпионат неровно, хотя по составу она должна быть выше, например, Уфы и даже Магнитки. Посмотрим, что будет в плей-офф, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

Казус года в КХЛ: форвард «Ак Барса» выронил телефон на лед. Да, прямо во время игры!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoНикита Дыняк
logoЗинэтула Билялетдинов
logoАнвар Гатиятулин
logoКХЛ
logoВиталий Давыдов
logoАк Барс
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