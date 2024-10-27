Тарасова про памятник отцу в Омске: «Папа заслужил это. Он был великим человеком в спорте. Таких тренеров сейчас не хватает»
Татьяна Тарасова высказалась о том, что в Омске установят памятник ее отцу.
Анатолий Тарасов родился в Москве и никогда не работал в Омске, но под его руководством ЦСКА 15 раз выигрывал чемпионат СССР, а сборная СССР становилась чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр.
«Очень хорошая новость, я благодарна Омску за эту инициативу с памятником, это дань памяти. Папа заслужил это. Он был великим человеком в спорте, а великих нужно помнить всегда.
Таких тренеров, как Анатолий Тарасов, не хватает сейчас в нашем спорте. Если получится, конечно, я хотела бы поучаствовать в церемонии открытия памятника моему папе», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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