Тарасова про памятник отцу в Омске: «Папа заслужил это. Он был великим человеком в спорте. Таких тренеров сейчас не хватает»

Татьяна Тарасова высказалась о том, что в Омске установят памятник ее отцу.

Анатолий Тарасов родился в Москве и никогда не работал в Омске, но под его руководством ЦСКА 15 раз выигрывал чемпионат СССР, а сборная СССР становилась чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр.

«Очень хорошая новость, я благодарна Омску за эту инициативу с памятником, это дань памяти. Папа заслужил это. Он был великим человеком в спорте, а великих нужно помнить всегда.

Таких тренеров, как Анатолий Тарасов , не хватает сейчас в нашем спорте. Если получится, конечно, я хотела бы поучаствовать в церемонии открытия памятника моему папе», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова .