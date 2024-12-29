Форвард «Нью-Джерси» Майер получил матч-штраф за удар в колено Нечасу. Нападающий «Каролины» вернулся на лед после паузы
Тимо Майер получил матч-штраф за удар в колено Мартину Нечасу.
Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Каролиной» (2:5).
В середине третьего периода форвард «Девилс» встретил соперника в средней зоне, ударив его коленом в колено. Нападающий «Харрикейнс» упал и некоторое время оставался на льду.
Майера наказали дисциплинарным штрафом до конца игры. Это уже второе подобное нарушение для швейцарца в этом сезоне. В ноябре он получил дисквалификацию на 1 матч за удар клюшкой в лицо игроку «Нэшвилла» Закари Л’Эро.
Отметим, что Нечас вернулся на лед в конце третьего периода. В текущем сезоне на счету чеха 44 (14+30) очка в 36 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
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