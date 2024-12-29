Форвард «Нью-Джерси» Майер получил матч-штраф за удар в колено Нечасу. Нападающий «Каролины» вернулся на лед после паузы

Тимо Майер получил матч-штраф за удар в колено Мартину Нечасу.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси » и «Каролиной » (2:5).

В середине третьего периода форвард «Девилс» встретил соперника в средней зоне, ударив его коленом в колено. Нападающий «Харрикейнс» упал и некоторое время оставался на льду.

Майера наказали дисциплинарным штрафом до конца игры. Это уже второе подобное нарушение для швейцарца в этом сезоне. В ноябре он получил дисквалификацию на 1 матч за удар клюшкой в лицо игроку «Нэшвилла» Закари Л’Эро.

Отметим, что Нечас вернулся на лед в конце третьего периода. В текущем сезоне на счету чеха 44 (14+30) очка в 36 матчах.