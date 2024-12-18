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Агент Проворова о контракте: «Иван счастлив в «Коламбусе» – посмотрим, как все пойдет. Эта команда будет улучшаться с каждым годом»

Агент Ивана Проворова высказался о возможном продлении контракта с «Коламбусом».

Действующее соглашение 27-летнего защитника со средней годовой зарплатой в 6,75 млн долларов за сезон заканчивается в конце июня 2025 года.

В этом регулярном чемпионате на счету Проворова 11 (2+9) очков в 32 матчах при полезности «0».

– Иван счастлив быть в «Коламбусе» и играть здесь. Он считает, что команда будет на высоте. Я полностью уверен в способностях генерального менеджера Дона Уодделла. Он опытный специалист, который знает, что делает.

Думаю, что команда будет улучшаться с каждым годом. Так что мы просто подождем и посмотрим, как все пойдет.

– Итак, чтобы прояснить ситуацию, готов ли Проворов к продлению контракта в «Коламбусе»?

– Безусловно, – сказал агент российского защитника Марк Гандлер.

«Коламбус» идет на 12-м месте в Восточной конференции, набрав 31 очко за 33 игры.

Российские игроки «Коламбуса» пообщались с фанатами, несмотря на отмену «Вечера наследия». Болельщики сделали фото с хоккеистами

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
logoИван Проворов
logoКоламбус
logoДон Уодделл
logoНХЛ
Марк Гандлер
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