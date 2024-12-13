Цыплаков забросил 6-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Чикаго». У него 17 очков в 31 игре – 4-е место в гонке бомбардиров среди новичков
Максим Цыплаков забросил 6-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Чикаго».
Форвард «Айлендерс» отличился в игре с «Блэкхокс» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 26-летнего россиянина стало 17 (6+11) очков в 31 игре в дебютном сезоне в НХЛ при полезности «+9».
Цыплаков поднялся на 4-е место в гонке бомбардиров среди новичков, обогнав Логана Станковена из «Далласа».
Сегодня Максим (15:56, 2:47 – в большинстве, «+2») отметился 2 бросками в створ и 3 силовыми приемами, а также допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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