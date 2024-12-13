Цыплаков забросил 6-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Чикаго». У него 17 очков в 31 игре – 4-е место в гонке бомбардиров среди новичков

Максим Цыплаков забросил 6-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Чикаго».

Форвард «Айлендерс » отличился в игре с «Блэкхокс» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

В активе 26-летнего россиянина стало 17 (6+11) очков в 31 игре в дебютном сезоне в НХЛ при полезности «+9».

Цыплаков поднялся на 4-е место в гонке бомбардиров среди новичков, обогнав Логана Станковена из «Далласа».

Сегодня Максим (15:56, 2:47 – в большинстве, «+2») отметился 2 бросками в створ и 3 силовыми приемами, а также допустил 3 потери.