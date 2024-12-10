Директор «Динамо»: «Очень заинтересованы в привлечении пары новичков. Находимся в диалоге с несколькими клубами по обменам»
Алексей Сопин высказался касательно возможных трансферах «Динамо».
– Вы же не можете выйти на рынок и посулить огромную компенсацию за обмен игрока.
– Я уверен, что мы можем выйти с таким предложением к нашим руководителям, но понятно, что мы скованы бюджетом.
Так получилось, что за последние годы работы у нас нет гигантских денег на выкуп хоккеистов. Мы стараемся проводить обмены без привлечения финансовой стороны.
Но если будет четкое предложение по игроку, который нам нужен и в котором мы сильно заинтересованы, то будем доносить до руководителей, что нужны деньги.
Мы очень заинтересованы в привлечении пары новых хоккеистов, но фамилии не назову.
Скажу, что находимся в тесном диалоге с несколькими клубами по проведению пары обменов, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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