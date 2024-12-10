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Ткачеву сделали две операции после разрыва ахилла. Первую провели неудачно в Москве, последствия исправляли в Германии (Александр Бедарев)

Владимир Ткачев перенес две операции после разрыва ахилла в межсезонье.

Изначально эту информацию сообщил Алексей Шевченко в эфире «Спорт-Экспресса». Журналист Александр Бедарев поделился данными о том, как происходила ситуация с нападающим «Авангарда».

«Короче, я знал про это еще в начале октября. Но в инсайдеров играть никогда не любил, держал эту информацию при себе. Да, собственно, я и обладаю часто такой информацией именно потому, что в инсайдера не играю. Но тут уж все стало известно, и, верим, Ткачев скоро выйдет на лед, потому расскажем, как все было. Но имена все равно не назову. Хоть и знаю.

– Ткачеву действительно неудачно сделали операцию в Москве, потом в Германии исправляли ее последствия.

– Никаких санкций к медштабу «Авангарда» не применено, никто не уволен именно потому, что медштаб настаивал на проведении операции в Германии.

– Так почему же сделали в Москве? Потому, что надо было ждать визу. От десяти дней до двух недель.

– Кто принял решение оперироваться в Москве? Скажем так, сторона Ткачева. Зачем? Чтоб не терять времени, и, насколько мне объясняли, чем раньше делаешь операцию – тем легче идет восстановление.

– Был ли резон так поступать? Если бы операция прошла, как запланировано – то да. Операцию ведь делали не в районной поликлинике. Далеко не все спортсмены в разных видах спорта летают оперироваться в Европу. Большая часть так или иначе оперируется в стране.

Люди взяли на себя ответственность, решение принималось из благих побуждений, вышло так, как вышло. Те, кто принимал решение, переживают не меньше самого Ткачева.

Главное, чтоб сам Володя теперь точно поправился. Успел набрать форму. И зажег в плей-офф», – написал Бедарев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Александра Бедарева
logoАвангард
logoКХЛ
травмы
logoВладимир Ткачев 1995
Александр Бедарев
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