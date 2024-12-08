Тренин забил «Лос-Анджелесу». Он отличился во 2-й игре подряд после 25-матчевой безголевой серии со старта сезона

Яков Тренин забил «Лос-Анджелесу».

Форвард «Миннесоты» стал автором единственной шайбы своей команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кингс» (1:4).

Россиянин отличился во втором матче подряд. До этого у него была безголевая серия из 25 игр со старта сезона.

Сейчас в активе Тренина 3 (2+1) балла в 27 играх при полезности «+6».

Сегодня Яков (13:54, 2:25 – в меньшинстве, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ (еще 2 – не в створ), применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.