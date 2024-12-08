Тренин забил «Лос-Анджелесу». Он отличился во 2-й игре подряд после 25-матчевой безголевой серии со старта сезона
Яков Тренин забил «Лос-Анджелесу».
Форвард «Миннесоты» стал автором единственной шайбы своей команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кингс» (1:4).
Россиянин отличился во втором матче подряд. До этого у него была безголевая серия из 25 игр со старта сезона.
Сейчас в активе Тренина 3 (2+1) балла в 27 играх при полезности «+6».
Сегодня Яков (13:54, 2:25 – в меньшинстве, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ (еще 2 – не в створ), применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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