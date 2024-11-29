10 игроков, которых Ротенберг зря не вызвал в сборную

Лучший бомбардир КХЛ и талант из «Адмирала».

Известен расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала . В нем оказался 51 хоккеист, большинство представляют СКА – 20. В общей сложности туда вошли игроки из 14 клубов КХЛ.

Роман Ротенберг опубликовал список игроков у себя в телеграм-канале. Потом отдельно добавил : «У каждого игрока есть возможность попасть в сборную. Все на карандаше, за всеми смотрим, анализируем, следим. И еще есть времени достаточно, чтобы себя проявить до начала турнира».

Первоначальный вариант состава вызвал немало вопросов. Почему взяли одних, но проигнорировали других достойных? И кто вообще заслужил попадание в сборную, но Ротенберга не убедил?

Никита Гусев, «Динамо»

Пока Гусев идет лучшим бомбардиром лиги – делит первое место по очкам с Максимом Шабановым (по 30). Это неприкосновенный левый край первой тройки у Алексея Кудашова, который всегда играет много – 18:02. Видимо, этих фактов для Ротенберга оказалось мало. Дмитрия Рашевского и Максима Джиошвили из «Динамо» он в сборную взял, несмотря на куда более скромную статистику.

Кажется, дело в недоверии к Гусеву у Ротенберга еще со времен совместной работы в СКА. Весной 2023 года Гусев разорвал контракт с питерским клубом после нескольких отстранений (в том числе во время финала Западной конференции), а вокруг его персоны ходили слухи о чрезмерной любви к пиву .

После этого нападающий подписался с «Динамо», установил рекорд по очкам за одну регулярку (89), но никогда не вызывался Ротенбергом в «Россию 25».

Иван Чехович, «Витязь»

Смотрим на топ-5 списка лучших бомбардиров лиги. Там вдруг засветился Иван Чехович из «Витязя» с 28 (10+18) очками. Возвращаемся в расширенный состав сборной и видим, что там этого хоккеиста нет. Ситуация аналогичная с Гусевым – стабильный правый край топ-6 в команде, лидер среди нападающих по среднему айстайму (17:03). А его партнера с похожими показателями (Бучельникова) Ротенберг заметил.

Это решение объяснить сложнее. Нападающий проводит лучший сезон в карьере после смены команды летом. Чехович оказался не нужен Никитину в «Локомотиве», но раскрылся у Десяткова в «Витязе». В этом клубе он набирает в среднем очко за игру. Плюс у Чеховича есть небольшой опыт выступления в НХЛ – 4 игры.

Ранее нападающий вызывался в сборную, но не при Ротенберге: в его карьере были Кубок Первого канала (2020) и Кубок Карьяла (2021). Возможно, на перспективах Ивана сказалось положение «Витязя» в таблице – сейчас клуб идет за пределами зоны плей-офф. Плюс тот же Бучельников играл у Ротенберга в СКА, а с Чеховичем тренер плотно так и не познакомился.

Амир Мифтахов, «Ак Барс»

По набору вратарей к Ротенбергу почти нет вопросов. В списке есть голкипер из команды, которая пропускает меньше всех в лиге (Исаев), один из талантливых вратарей (Заврагин), действующий чемпион (Набоков). Вот только позиции Сергея Иванова из «Сочи» и Артемия Плешкова из СКА не кажутся такими прочными.

Иванов арендован сочинцами у СКА в рамках майского обмена-блокбастера . Видимо, Ротенберг вспомнил, что из себя представляет этот голкипер. Артемий Плешков провел всего один матч в КХЛ, если смотреть игры после 10 октября.

Зато без вызова в сборную остался вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов, который лидирует в лиге по двум основным показателям (1.49 КН и 95% ОБ) и закончил 25% матчей с шатаутом. Мифтахов проводит лучший сезон в карьере и успешно конкурирует с Тимуром Биляловым в «Ак Барсе».

Даниил Гутик, «Адмирал»

В этом сезоне «Адмирал», как и два года назад, претендует на статус клуба-сенсации. Команда Леонида Тамбиева идет в зоне плей-офф, а еще ушла от ассоциаций с исключительно оборонительным хоккеем. 23-летний Даниил Гутик – ее лидер. Со старта прошлого сезона форвард набрал 57 очков. В регулярке-2024/25 он идет первым в списке бомбардиров «Адмирала» (21 очко).

За это время Гутик не пропустил ни одного матча, стабильно появляясь слева в топ-6. При этом нападающий проводит не больше всех времени на льду среди игроков атаки в команде, но обладает потрясающей результативностью. Плюс неплохо отрабатывает в обороне – стал одним из лидеров лиги по отборам (18). Шанс проявить себя на уровне сборной он все-таки заслужил.

Иван Морозов, «Спартак»

На Кубок Первого канала-2023 в сборную не попал ни один представитель результативной спартаковской тройки Порядин – Морозов – Голдобин. Тогда Ротенберг звал Порядина и Голдобина, но те залечивали травмы (так это объяснял Жамнов). В этом году Голдобин сбавил в результативности (хотя по-прежнему неплох), из-за чего, видимо, пролетел мимо состава. А вот Павел Порядин в расширенную заявку попал. Доедет ли?

Центр ведущего звена «Спартака» Иван Морозов сейчас здоров. Это третий бомбардир «Спартака» (23 очка) после Порядина (29) и Ружички (24), а также лидер по среднему айстайму среди всех нападающих команды (18:54).

Из центров, которые не играют за СКА, Ротенберг взял пятерых: Данила Аймурзина, Руслана Исхакова, Илью Сафонова, Максима Соркина и Данилу Юрова. А еще позвал людей из СКА – Евгений Кузнецов, Сергей Андронов, Захар Бардаков, Василий Глотов и Михаил Григоренко попали в расширенный состав.

Морозов уж точно конкурировал бы с 35-летним Андроновым, который в этом сезоне провел только 8 матчей (0+1). Тем более что по проценту выигранных вбрасываний из хоккеистов СКА он уступает только Михаилу Григоренко, а из всего списка – Сафонову. Важное пояснение: такие данные были актуальны на момент публикации расширенного списка.

Илья Рейнгардт, «Авангард»

Если и вызывать кого-то из талантливой молодежи, то в таком списке точно необходим Илья Рейнгардт. Это его первый по-настоящему полноценный сезон на взрослом уровне. Пока получается неплохо: в среднем нападающий играет по 15 минут за матч. Он уже набрал рекордные для себя 13 очков и лидирует в команде по показателю полезности – «+8».

В 21 год Рейнгардт превратился в стабильного игрока ведущих звеньев «Авангарда». Его 19-летний партнер Михаил Гуляев в сборной оказался, хотя игровых достижений у него куда меньше. Возможно, дело в желании СКА заполучить Гуляева себе? Инсайдеры утверждали, что СКА настаивал на включении Михаила в сделку по Никите Серебрякову. Тогда Омск отказался.

Владислав Фирстов, «Торпедо»

Фирстов дебютировал в КХЛ при Игоре Ларионове в сезоне-2022/23. С тех пор он выглядит одним из самых полезных хоккеистов в «Торпедо», о чем говорят его «+13» в полезности. Тренер использует нападающего в первой тройке с Летуновым по центру и Артамоновым с другого края.

Отсюда и яркая результативность – у тройки уже 65 очков и статус одного из самых креативных сочетаний лиги. Артамонов из этого звена в сборную попал, Фирстов и Летунов – нет. Возможно, Ротенберга смутила дисциплина: у Фирстова 33 минуты штрафа (второй в лиге). Но это же не помешало ему вызвать Зыкова (43 минуты) и Кузнецова (32) из СКА.

Андрей Миронов, «Спартак»

В межсезонье капитан московского «Динамо» неожиданно перешел в другой столичный клуб. Там тоже сходу стал лидером и получил нашивку ассистента капитана. В «Спартаке» Миронов с отрывом лидирует по среднему айстайму – 22:14, стабильно появляется в первой паре, а также в спецбригадах.

Прямо сейчас он остается одним из лучших защитников атакующего плана в лиге – делит второе место в списке снайперов-защитников (6 шайб).

В его случае отсутствие в заявке можно хотя бы объяснить травмой. Последние матчи он пропустил по этой причине. Это подтверждал и Алексей Жамнов, обозначивший, что к выездной серии защитник вернется в состав. Кстати, выезд для «Спартака» уже начался (проиграли «Нефтехимику» – 3:4 ОТ), но Миронова на льду мы так и не увидели. Может, он убедит Ротенберга после окончательного восстановления?

Кирилл Семенов, «Ак Барс»

Еще один центр, про которого не вспомнил Роман Ротенберг. Семенов выдает один из хороших сезонов по карьере – идет в топ-12 бомбардиров лиги с 25 очками. Тренер Анвар Гатиятулин безгранично доверяет Кириллу, давая ему больше всех игрового времени среди форвардов (18:48). В партнерах у него Барабанов и Яшкин, что тоже много объясняет.

Для сравнения – год назад Билялетдинов его использовал в третьей тройке с Галиевым и Кошелевым, поэтому прогресс объясним.

Именно Семенов исполнил против СКА (3:2 ОТ) шедевр в овертайме, до этого еще и оформив результативную передачу.

Тимур Хафизов, «Сочи»

Ротенберг включил в состав Сергея Иванова и Артура Тянулина – двух хоккеистов из последнего клуба Запада. Если уж приглянулось ему «Сочи», то странно, что тренер забыл про Тимура Хафизова. Он вообще проводит лучший сезон в карьере. За 27 матчей этого сезона форвард набрал 19 (12+7) очков – больше, чем за весь прошлый (17). Это с отрывом лучший снайпер команды – 12 голов.

У Сергея Зубова Хафизов получает гораздо больше игрового времени (17:20) – в среднем почти +3 минуты на льду. Появляется в центре второй тройки и неплохо себя показывает на вбрасывании – 54,2% выигрышей на точке. Невероятно, но в одной из самых пропускающих команд лиги Хафизов имеет показатель полезности «+7».

В регулярке-2024/25 «Сочи» дважды играл со СКА Ротенберга. Хафизов был одним из героев этих встреч – набрал по 2+1 в каждой из них.

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко, Сергей Гунеев; vk.com/hcadmiral ; vk.com/hcvityaz ; vk.com/coldstar_nick ; vk.com/hc_avangardomsk ; Sergey Elagin, Edgar Breshchanov, Maksim Konstantinov/Global Look Press