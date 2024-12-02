Беднар о безголевой серии Маккиннона из 10 игр: «Он играет с полной отдачей, оказывает влияние на команду. Мы просим его делать очень многое, это серьезная нагрузка»

Джаред Беднар оценил результативность Нэтана Маккиннона.

29-летний форвард не забивает голы на протяжении 10 матчей. Последний раз он забросил шайбу 10 ноября в ворота «Каролины».

«Мы просим его делать очень многое, и каждый вечер эти ребята проводят много времени на льду, играя в разных ситуациях. Я не знаю, что там с результативностью Нэйта, он не забивал уже какое-то время, но, на мой взгляд, он все равно оказывает большое влияние и играет с полной отдачей.

Кажется, если эти ребята не забивают, то добывать голы становится очень сложно, понимаете? И да, у соперников тоже есть сильные игроки. Мы стараемся противостоять нескольким звеньям их команды, и это сейчас серьезная нагрузка для наших парней. Так что бывает, что в некоторых играх кажется, будто у них заканчивается энергия», – сказал главный тренер «Колорадо » Джаред Беднар .