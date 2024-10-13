Русская победа «Коламбуса»: 5 из 6 шайб – с участием наших! Даже вратарь с передачей

А у Георгиева и «Колорадо» проблемы.

Эта энхаловская ночь получилась довольно насыщенной на события. Один из самых результативных матчей прошел в Денвере, где «Колорадо» имел отличный шанс реабилитироваться после поражения от «Вегаса»: домашняя игра, в соперниках – «Коламбус» , который пока только учится играть без погибшего летом Джонни Годро.

Но итог неожиданный – 4:6 и очередная замена вратаря.

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Первое звено на игру гости составили из Егора Чинахова, Шона Монахана и Кирилла Марченко. Такое решение себя полностью оправдало – каждый из троих набрал по 1+2.

Для Чинахова это всего лишь второй матч в карьере с тремя очками. Первое из них он набрал вот такой передачей на Веренски:

Еще два очка – собственный победный гол (без помех бросал с пятачка после паса из-за ворот) и передача при последней шайбе «Коламбуса». Этот эпизод и сделал красивую статистику всему звену. Все благодаря Марченко: он спокойно мог сделать дубль, забив в пустые, но поделился с Монаханом.

Помимо этой передачи и участия в голе Чинахова, Кирилл забил и сам – в касание бросил из круга вбрасывания на 25-й минуте. Аннунен не успел остановить закатывающуюся за ленту шайбу.

После матча Кирилл рассказал: «Думаю, мы уже чувствуем синергию. Мы много разговариваем на льду и за его пределами. Мы стараемся общаться и находить лучшие пути для нас троих».

В воротах полный матч провел Даниил Тарасов – и тоже попал в списки бомбардиров. В начале второго периода он просто выбрасывал шайбу из зоны – и вряд ли ожидал, что станет автором результативной передачи. По сути, голкипер получил ее формально, но для хода матча пас стал важным.

Тарасов исполнял качественно и прямые обязанности. Например, ограбил Кэйла Макара, запоров роскошную передачу Нэтана Маккиннона:

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Поражение «Эвеланш» в первом матче сезона – 4:8 – можно было списать на высочайшую реализацию у «Вегаса» (8 шайб при 2,5 ожидаемых голах) да и просто на его силу.

Но при этом нельзя не проговорить, что основной вратарь «Колорадо» Александр Георгиев начал контрактный сезон откровенно плохо: за две игры – 68% отраженных бросков и ужасающий коэффициент надежности в 7,75. Если в пятницу Джаред Беднар сменил Георгиева после пятой пропущенной, то прошлым вечером терпения хватило всего на три. Юстас Аннунен сменил Александра после гола Адама Фантилли – именно ему ассистировал Тарасов:

Причем гол Фантилли очень уж похож на гол Кента Джонсона – тот забил в первом периоде очень похожим броском со столь же острого угла. Обе шайбы выглядят вратарскими – наверное, поэтому Беднар и не выдержал.

Но в интервью после матча тренер, конечно, поддержал голкипера: «Я понимаю, что сейчас есть некоторое разочарование. Но Георгиев – это наш парень, это наш стартовый вратарь. Я полностью уверен в его способностях, таланте и правильном отношении к делу и в том, что он сможет оправиться и выигрывать для нас матчи».

На пресс-конференции тренер был явно спокойнее своих игроков. В самом конце матча, после шайбы в пустые, Маккиннон психанул и пошел в разнос. И есть из-за чего.

Хоть «Колорадо» и забросил по четыре раза в обоих матчах регулярки, пропустил он ужасные 14 шайб. У второй худшей команды НХЛ по этому показателю – «Питтсбурга» – 13, но за 3 матча. Пока лучшее, что показали «Эвеланш» в новом сезоне – счастливый болельщик в костюме… лавины?

Георгиеву и «Колорадо» нужно срочно исправлять ситуацию. Год назад «Эдмонтон» тоже отвратительно начал, а их лучший игрок тоже не справлялся с психологическим давлением – но с такой игрой, как сейчас, «Колорадо» финал не светит.

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Фото: Gettyimages.ru /Tyler Schank/Clarkson Creative/