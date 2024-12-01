Алексей Кудашов: «Уверен, что до дедлайна в «Динамо» появятся игроки»

Алексей Кудашов высказался о возможном усилении «Динамо».

Сегодня клуб победил «Куньлунь» в овертайме со счетом 5:4.

– Можно говорить, что после травм О’Делла и Слепышева тройка Михеева смогла взять на себя роль второго ударного звена?

– В последних играх они выглядят хорошо, но надо время, чтобы понять хотя бы на средней дистанции, как это звено будет работать в каких играх, в каких ситуациях. Какие-то изменения в этом звене будут.

– Сейчас есть один запасной защитник и нападающий. Хватает или усиление ждете?

– Есть еще Артем Чернов, так что считаем, что два человека в нападении. С одной стороны, лишние игроки тоже недополучают игровую практику, с другой – нужна конкуренция, дать возможность игрокам отдохнуть, сделать ротацию.

Но мы ждем, уверен, что до дедлайна появятся игроки, – сказал главный тренер московского «Динамо » Алексей Кудашов .