Гавриков сделал 2 передачи в матче с «Оттавой». У него 11 очков и «+12» в 25 играх
Владислав Гавриков сделал 2 передачи в матче с «Оттавой».
Защитник «Лос-Анджелеса» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (5:2).
В активе 29-летнего россиянина стало 11 (2+9) очков в 25 играх при полезности «+12» и среднем времени на льду 23:43.
Сегодня Гавриков (23:14 – максимальное время в «Кингс», 2:00 – в меньшинстве, нейтральная полезность) отметился 2 бросками в створ, 2 блоками и 1 перехватом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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