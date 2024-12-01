Гавриков сделал 2 передачи в матче с «Оттавой». У него 11 очков и «+12» в 25 играх

Владислав Гавриков сделал 2 передачи в матче с «Оттавой».

Защитник «Лос-Анджелеса » дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (5:2).

В активе 29-летнего россиянина стало 11 (2+9) очков в 25 играх при полезности «+12» и среднем времени на льду 23:43.

Сегодня Гавриков (23:14 – максимальное время в «Кингс», 2:00 – в меньшинстве, нейтральная полезность) отметился 2 бросками в створ, 2 блоками и 1 перехватом.