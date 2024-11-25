«Сибирь» интересуется Талалуевым из «Амура». Стороны ведут переговоры о переходе (Winners)
«Сибирь» интересуется Ильей Талалуевым.
По информации агентства Winners, представляющего интересы игрока, стороны ведут переговоры о переходе форварда «Амура».
В нынешнем сезоне 26-летний Талалуев провел 12 матчей за хабаровский клуб и набрал 2 (1+1) очка при среднем игровом времени 11:02.
Талалуев о шуточной песне на мотив Hallelujah в его честь: «Меня стали заваливать этим видео и спрашивать: «Ты видел?». В «Спартаке» тоже отнеслись с юмором»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал агентства Winners
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