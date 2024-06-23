Талалуев о шуточной песне на мотив Hallelujah в его честь: «Меня стали заваливать этим видео и спрашивать: «Ты видел?». В «Спартаке» тоже отнеслись с юмором»

Теги Амур Спартак КХЛ Илья Талалуев ахахаха Хоккей

Илья Талалуев прокомментировал шуточную песню в свой адрес.

26-летний форвард перешел в «Амур» из «Спартака» в это межсезонье.

– В Хабаровске, после обмена, ты подписал первый в карьере односторонний контракт и, тем более, на три года. Насколько это было для тебя важно с точки зрения уверенности?

– Будет отличная возможность проявить себя в КХЛ и, главное, сфокусироваться на одной команде. Скажется это и в плане психологии. В такой ситуации перемены пойдут в лучшую сторону.

– Наверняка, ты слышал песню (переделанная композиция Hallelujah Леонарда Коэна – Sports) в твою честь, которую спел Дмитрий Журавлев. Как отнесся к такой шутке?

– Все было нормально. Просто меня уже замучили сообщениями. Стали заваливать этим видео, как будто я его не видел, и спрашивать: «Ты видел?».

В «Спартаке» тоже отнеслись с юмором. Для атмосферы в коллективе – то, что надо. Так что воспринял спокойно.

– Может, стоит кому-то сделать ремикс и переписать текст? Учитывая, что ты уже будешь играть в другой команде.

– Если возникнет такая идея, то пусть делают. Мне вообще без разницы, – сказал смеясь нападающий «Амура» Илья Талалуев.

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2 комментария
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Песня огонь, пересматривала много раз)
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