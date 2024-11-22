Никита Серебряков: «Авангард» должен быть в плей-офф, иного не представляю. Уверен, у нас все получится»

Никита Серебряков уверен, что «Авангард» выйдет в плей-офф КХЛ.

Вратарь перешел в омский клуб в рамках обмена из СКА.

— Что ж, удачи вам в «Авангарде» — надо попадать в плей-офф!

— Я постараюсь сделать все для этого. «Авангард» ставит перед собой только большие задачи. Но у всякой команды могут быть трудности — иногда на старте чемпионата, иногда в конце. Хотя считаю, что лучше через это пройти сейчас, чем ближе к плей-офф.

Я уверен, что у нас все получится — «Авангард» должен быть в плей-офф, иного я не представляю, – сказал Серебряков .

После 26 матчей «Авангард» занимает на Востоке 10-е место.