Никита Серебряков: «Авангард» должен быть в плей-офф, иного не представляю. Уверен, у нас все получится»
Никита Серебряков уверен, что «Авангард» выйдет в плей-офф КХЛ.
Вратарь перешел в омский клуб в рамках обмена из СКА.
— Что ж, удачи вам в «Авангарде» — надо попадать в плей-офф!
— Я постараюсь сделать все для этого. «Авангард» ставит перед собой только большие задачи. Но у всякой команды могут быть трудности — иногда на старте чемпионата, иногда в конце. Хотя считаю, что лучше через это пройти сейчас, чем ближе к плей-офф.
Я уверен, что у нас все получится — «Авангард» должен быть в плей-офф, иного я не представляю, – сказал Серебряков.
После 26 матчей «Авангард» занимает на Востоке 10-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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