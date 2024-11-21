Коромыслов вернулся в СКА из аренды в «Ладе»: «Встречаем Сеню. Добро пожаловать домой!»

Арсений Коромыслов вернулся в СКА.

21-летний защитник начинал сезон-2024/25 в «Ладе » на правах аренды.

«Встречаем Сеню. Арсений Коромыслов возвращается в Петербург!

Молодой защитник начинал этот сезон в «Ладе» на правах аренды, где провел 26 матчей и набрал 5 (1+4) очков, а уже сегодня вновь присоединился к СКА . Добро пожаловать домой!»- говорится в сообщении клуба из Петербурга.