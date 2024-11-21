Коромыслов вернулся в СКА из аренды в «Ладе»: «Встречаем Сеню. Добро пожаловать домой!»
Арсений Коромыслов вернулся в СКА.
21-летний защитник начинал сезон-2024/25 в «Ладе» на правах аренды.
«Встречаем Сеню. Арсений Коромыслов возвращается в Петербург!
Молодой защитник начинал этот сезон в «Ладе» на правах аренды, где провел 26 матчей и набрал 5 (1+4) очков, а уже сегодня вновь присоединился к СКА. Добро пожаловать домой!»- говорится в сообщении клуба из Петербурга.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости