Канарейкин о СКА: «Попадание в зону плей-офф не вызывает опасения. Главное – проработать все детали, тактические аспекты, которые проповедует штаб Ротенберга»

Федор Канарейкин поделился ожиданиями от матча СКА против «Торпедо».

«Однозначно будет игра в атаку, потому что оба коллектива очень любят атаковать, больше времени проводить впереди, агрессивно работать. Наверное, будет много голов.

Никакого опасения не вызывает попадание обеих команд в зону плей-офф. Безусловно, «Торпедо » еще предстоит побороться. Что касается СКА , конечно, им хочется подняться с посева повыше, но самое главное – проработать все модели, детали, тактические аспекты, которые проповедует тренерский штаб Ротенберга .

Необходимо подвести игроков к плей-офф в оптимальной форме. Еще более желательно – без травм. Безусловно, это очень большая работа для всего коллектива: тренерского коллектива, восстановительного центра, врачебных групп. Это все вкупе работает на результат команды», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.