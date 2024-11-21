Канарейкин о СКА: «Попадание в зону плей-офф не вызывает опасения. Главное – проработать все детали, тактические аспекты, которые проповедует штаб Ротенберга»
«Однозначно будет игра в атаку, потому что оба коллектива очень любят атаковать, больше времени проводить впереди, агрессивно работать. Наверное, будет много голов.
Никакого опасения не вызывает попадание обеих команд в зону плей-офф. Безусловно, «Торпедо» еще предстоит побороться. Что касается СКА, конечно, им хочется подняться с посева повыше, но самое главное – проработать все модели, детали, тактические аспекты, которые проповедует тренерский штаб Ротенберга.
Необходимо подвести игроков к плей-офф в оптимальной форме. Еще более желательно – без травм. Безусловно, это очень большая работа для всего коллектива: тренерского коллектива, восстановительного центра, врачебных групп. Это все вкупе работает на результат команды», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
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