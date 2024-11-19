Гендиректор «Авангарда» о Маклауде: «Клуб сфокусирован на более высоких задачах, чем выход в плей-офф. Майкл усилит команду опытом, мастерством, характером»

Гендиректор «Авангарда» высказался о переходе Майкла Маклауда.

Омский клуб подписал контракт с канадским форвардом до конца текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Старт сезона для команды выдался очень сложным. В последних матчах «Авангард» начал набирать очки, но нам еще далеко до стабильных положительных результатов. Поэтому мы продолжили точечные корректировки состава, призванные усилить команду в определенных аспектах.

Прежде всего, это опыт, мастерство, характер и уверенность в себе. Майкл Маклауд играл в НХЛ, а в КХЛ, выступая за «Барыс», обратил на себя внимание своей мощью, техникой и отличной статистикой на вбрасываниях – 65,8%.

Возвращение же в «Авангард» Николая Прохоркина , Ильи Каблукова и Наиля Якупова добавит команде не только мастерства, но и боевого духа как на скамейке запасных, так и в раздевалке. Это признанные лидеры, способные повести коллектив за собой.

Работа не останавливается ни на минуту, начиная с физической подготовки и заканчивая тактикой. Клуб сфокусирован на более высоких задачах, чем выход в плей-офф. Вместе с нашими болельщиками и их поддержкой мы снова увидим «Авангард » в числе претендентов на Кубок Гагарина », – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.