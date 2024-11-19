Ги Буше не возглавит «Авангард». Тренер ушел из «Торонто» летом («СЭ»)
Ги Буше не станет главным тренером «Авангарда».
Ранее сообщалось, что канадский специалист является одним из основных кандидатов на пост главного тренера омского клуба.
По данным «Спорт-Экспресса», Ги Буше не будет работать в «Авангарде». Ожидается, что «Авангард» возглавит другой зарубежный специалист.
Последним местом работы Ги Буше был «Торонто», в межсезонье он покинул тренерский штаб «Лифс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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