Овечкин о секрете спортивного долголетия: «Диета, отдых и другие штуки, о которых я не расскажу. Самое любимое – просто играть в хоккей, наслаждаться моментом»
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче с «Вегасом» (5:2).
39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории НХЛ (866 в 1443 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.
Бывший форвард «Сент-Луиса» и «Колорадо» Марк Райкрофт, работающий журналистом в Altitude Sports, спросил Овечкина о том, как ему удается так долго оставаться в форме, и в чем заключаются его секреты.
«Диета, отдых и всякие другие штуки, о которых я вам не расскажу», – сказал Овечкин, улыбаясь.
Райкрофт также спросил, что больше всего нравится Александру в процессе погони за рекордом Гретцки.
«Ну, самое любимое – это просто играть в хоккей. Наслаждаться моментом.
Я всегда говорю: если получится, будет здорово, но мне уже повезло провести 20 лет в НХЛ – все эти цифры, все эти воспоминания останутся навсегда», – сказал капитан «Вашингтона».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий