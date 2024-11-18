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Овечкин о секрете спортивного долголетия: «Диета, отдых и другие штуки, о которых я не расскажу. Самое любимое – просто играть в хоккей, наслаждаться моментом»

Александр Овечкин поделился секретом своего спортивного долголетия.

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче с «Вегасом» (5:2).

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории НХЛ (866 в 1443 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.

Бывший форвард «Сент-Луиса» и «Колорадо» Марк Райкрофт, работающий журналистом в Altitude Sports, спросил Овечкина о том, как ему удается так долго оставаться в форме, и в чем заключаются его секреты. 

«Диета, отдых и всякие другие штуки, о которых я вам не расскажу», – сказал Овечкин, улыбаясь.

Райкрофт также спросил, что больше всего нравится Александру в процессе погони за рекордом Гретцки.

«Ну, самое любимое – это просто играть в хоккей. Наслаждаться моментом.

Я всегда говорю: если получится, будет здорово, но мне уже повезло провести 20 лет в НХЛ – все эти цифры, все эти воспоминания останутся навсегда», – сказал капитан «Вашингтона». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMNB
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logoАлександр Овечкин
Марк Райкрофт
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