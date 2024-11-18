Морозов о турнире КХЛ «3 на 3»: «Хоккей 3х3 набирает популярность, видны его олимпийские перспективы. Проделана большая работа по созданию международной лиги»

Алексей Морозов высказался о новом турнире КХЛ в формате «3 на 3».

Сегодня КХЛ объявила о создании чемпионата 3x3. В первом сезоне примут участие восемь команд из трех стран – «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Трактор», а также «Барыс» и минское «Динамо».

«Мы рады объявить о запуске нового проекта КХЛ – международной лиги по хоккею 3х3. За два года после тестового турнира в Мытищах проделана большая работа по созданию и подготовке всех необходимых регламентных механизмов для проведения такого масштабного проекта.

Хоккей 3х3 набирает популярность и отчетливо видны его олимпийские перспективы. Мы благодарны нашим партнерам – компаниям Фонбет и Winline, и министерству спорта Российской федерации за возможность реализации этого проекта», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.