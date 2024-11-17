Морис о 1-й победе над «Виннипегом» во главе «Флориды»: «Наконец-то мы играли не ужасно. В 4 прошлых матчах против этих ребят мы были не очень хороши»

Пол Морис высказался после матча против «Виннипега» (5:0).

Это первая победа «Флориды» в трех последних матчах.

Тренер Пол Морис, ранее возглавлявший «Джетс», обыграл «Виннипег» во главе «Флориды» впервые после четырех поражений в двух прошлых сезонах.

«Мы наконец-то играли не ужасно. В [прошлых] четырех играх, которые мы сыграли против этих ребят, мы были не очень хороши.

Но для нас дело было не в «Виннипеге », а в наших последних двух играх и в том, чтобы исправить положение», – сказал главный тренер «Флориды » Пол Морис .