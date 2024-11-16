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Думбадзе о жизни на 30 000 в месяц: «Можно, если ты один, нет семьи, живешь на базе, где есть питание. Если у тебя семья, ребенок и один доход – в нынешних реалиях невозможно»

Давид Думбадзе ответил, может ли хоккеисту хватить 30 тысяч рублей в месяц.

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о том, сколько денег ему нужно в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».

«Если ты один, нет семьи, ты живешь на базе, где есть питание, то можно.

Если у тебя семья, ребенок и один доход, то в нынешних реалиях невозможно», – сказал нападающий «Северстали» Давид Думбадзе.

Хоккеист «Локомотива» Никулин о словах Латышонка про жизнь на 30 000 рублей в месяц: «Можно и меньше, если на базе кормят, и ты живешь там же. На бензин только тратишься»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoСеверсталь
logoКХЛ
деньги
logoДавид Думбадзе
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