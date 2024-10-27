Гатиятулин о большинстве «Ак Барса»: «Не скажу, что мы плохо играем, есть моменты. Мы работаем, на каждой тренировке есть упражнения. Все придет»
– Хаирле кич, ике яхны уен. Мы хорошо подготовились, с первых смен играли активно, с бросками, шли на ворота и создавали моменты. Понимали, что голы придут, если будем продолжать в том же ключе, так и получилось.
Ребята понимали, что на каждом матче аншлаг, и потому отдаются в каждом эпизоде. Но, наверное, после четвертого гола чуть потеряли концентрацию. Болельщикам большое спасибо за поддержку.
– Сегодня вы забросили четыре шайбы, насколько довольны новыми сочетаниями?
– Для нас это тоже опыт – можем посмотреть ребят на других ролях. Сегодня игра показала, что ошибок уже меньше, взаимопонимание появляется. Мы чем-то довольны, но все равно еще предстоит поправлять некоторые моменты. И доносить до ребят, что нельзя терять концентрацию.
– Две пропущенные шайбы в третьем периоде – это только концентрация?
– Да. Не скажу, что уверенность переросла в самоуверенность. Но мы сами ошибались с тех моментах, а соперник уже за это наказывал.
– Когда Ник Петан вернется в строй?
– Пока сложно сказать. Ориентируемся на то, что говорили раньше. Он потихоньку начал ходить в зал. Конечно, ждем его, но в сезоне разные могут быть ситуации, и мы должны быть к ним готовы.
Задача тренерского штаба – готовить команду на положительный результат в любых ситуациях.
– Шесть попыток подряд «Ак Барс» не мог забить в большинстве. Что не так с этим компонентом?
– Я не скажу, что мы плохо играем в большинстве, есть моменты. И в прошлом матче мы забили в неравных составах, но шайбу отменили из-за момента за 40 секунд до гола.
Ник Петан играл одну из ключевых ролей в большинстве, в этом точно есть связь. Но мы работаем, на каждой тренировке есть упражнения. Думаю, все придет.
– Вы как-то проводите индивидуальную работу с Егором Коршковым? У него пока не очень получается игра.
– Мы со всеми ребятами разговариваем – индивидуально, и в звеньях. После каждой игры стараемся доносить что-то. Егор создает моменты, ему где-то не хватает везения. В команде все ребята трудятся с полной самоотдачей, и Егор тоже. Он мастеровитый игрок, к нему тоже все придет, это вопрос времени, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий