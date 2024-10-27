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Гатиятулин о большинстве «Ак Барса»: «Не скажу, что мы плохо играем, есть моменты. Мы работаем, на каждой тренировке есть упражнения. Все придет»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:2).

– Хаирле кич, ике яхны уен. Мы хорошо подготовились, с первых смен играли активно, с бросками, шли на ворота и создавали моменты. Понимали, что голы придут, если будем продолжать в том же ключе, так и получилось.

Ребята понимали, что на каждом матче аншлаг, и потому отдаются в каждом эпизоде. Но, наверное, после четвертого гола чуть потеряли концентрацию. Болельщикам большое спасибо за поддержку.

– Сегодня вы забросили четыре шайбы, насколько довольны новыми сочетаниями?

– Для нас это тоже опыт – можем посмотреть ребят на других ролях. Сегодня игра показала, что ошибок уже меньше, взаимопонимание появляется. Мы чем-то довольны, но все равно еще предстоит поправлять некоторые моменты. И доносить до ребят, что нельзя терять концентрацию.

– Две пропущенные шайбы в третьем периоде – это только концентрация?

– Да. Не скажу, что уверенность переросла в самоуверенность. Но мы сами ошибались с тех моментах, а соперник уже за это наказывал.

– Когда Ник Петан вернется в строй?

– Пока сложно сказать. Ориентируемся на то, что говорили раньше. Он потихоньку начал ходить в зал. Конечно, ждем его, но в сезоне разные могут быть ситуации, и мы должны быть к ним готовы.

Задача тренерского штаба – готовить команду на положительный результат в любых ситуациях.

– Шесть попыток подряд «Ак Барс» не мог забить в большинстве. Что не так с этим компонентом?

– Я не скажу, что мы плохо играем в большинстве, есть моменты. И в прошлом матче мы забили в неравных составах, но шайбу отменили из-за момента за 40 секунд до гола.

Ник Петан играл одну из ключевых ролей в большинстве, в этом точно есть связь. Но мы работаем, на каждой тренировке есть упражнения. Думаю, все придет.

– Вы как-то проводите индивидуальную работу с Егором Коршковым? У него пока не очень получается игра.

– Мы со всеми ребятами разговариваем – индивидуально, и в звеньях. После каждой игры стараемся доносить что-то. Егор создает моменты, ему где-то не хватает везения. В команде все ребята трудятся с полной самоотдачей, и Егор тоже. Он мастеровитый игрок, к нему тоже все придет, это вопрос времени, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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