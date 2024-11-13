Кудашов о 5:3: «Динамо» сыграло хорошо. В «Авангарде» никакого кризиса нет, команда боеспособная, явно недобирает очки. Видно, что идет правильная работа»

Алексей Кудашов считает, что в «Авангарде» нет кризиса.

Московское «Динамо» обыграло омскую команду со счетом 5:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«То, что касается нас – сыграли хорошо весь матч и выиграли. Но отдельно хочу отметить атмосферу на стадионе и команду соперника. Потому что играют они очень здорово, и видно, что явно недобирает «Авангард » очков, никакого кризиса здесь и подавно нет.

Я хочу так со стороны сказать. Видно, что идет правильная работа, что команда боеспособная, и мы вдвойне рады этой победе. Мы пытались разными тактиками поиграть, где-то более активно, где-то – более пассивно.

Понимали, что «Авангард» активно начнет, старались сами навязать активную игру, чтобы нивелировать преимущество соперника. Потом перестроились, изменили кое-какие вещи и добились результата в этот момент.

Начало третьего периода? Давайте так: сколько вмещает стадион? Двенадцать тысяч, а хозяева 0:3 проигрывают. Ну, двенадцать тысяч гонят команду вперед, естественно, она добавляет, плюс мы еще глоток воздуха дали.

Это всегда так есть, было и будет. Это не успокоенность, а соперник хочет отыграться», – сказал главный тренер московского «Динамо » Алексей Кудашов .