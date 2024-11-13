«Динамо» выиграло 3 из 5 последних матчей и идет 4-м на Западе . У «Авангарда» 3 поражения в 5 играх и 10-е место на Востоке
Московское «Динамо» обыграло «Авангард» (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это третья победа команды тренера Алексея Кудашова в 5 последних матчах.
«Динамо» занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл в 25 играх.
15 ноября бело-голубые проведут матч на выезде с «Сибирью».
У «Авангарда» 3 поражения в 5 последних играх. Команда под руководством Сергея Звягина идет 10-й на Востоке, набрав 20 очков в 24 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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