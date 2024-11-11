«Амур», «Адмирал» и «Сибирь» поддерживают идею с драфтом в КХЛ. «Спартак» – против (Алексей Шевченко)
Несколько клубов высказались в пользу возвращения драфта в КХЛ.
КХЛ ранее объявила о создании рабочей группы по вопросам возвращения драфта молодых хоккеистов.
По информации журналиста Алексея Шевченко, безоговорчно идею с драфтом поддерживают «Амур», «Адмирал» и «Сибирь».
«Слышал, «Спартак» тоже против драфта», – добавил репортер.
Ранее стало известно, сколько за воспитанников получат детско‑юношеские спортивные школы, на какую зарплату смогут рассчитывать хоккеисты, как будет проходить процедура выбора.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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