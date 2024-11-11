«Коламбус» проиграл 5-й матч подряд, «Анахайм» победил впервые за 5 игр

«Коламбус» проиграл в чемпионате НХЛ 5-й матч подряд.

Сегодня «Блю Джекетс» оказались слабее «Анахайма » (2:4), ранее были поражения от «Лос-Анджелеса» (2:5), «Сан-Хосе» (1:2 ОТ), «Вашингтона» (2:7) и «Виннипега» (2:6).

После 14 игр «Коламбус » с 12 очками занимает в Столичном дивизионе 7-е место.

В свою очередь «Анахайм» прервал серию из 4 поражений. До победы над «Блю Джекетс» «Дакс» проиграли «Миннесоте» (2:5), «Ванкуверу» (1:5), «Чикаго» (2:4) и «Питтсбургу» (1:2 ОТ).

После 14 матчей «Анахайм» с 12 баллами занимает в Тихоокеанском дивизионе 7-е место.