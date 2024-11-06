Никита Щитов: «Локомотив» – лучший в КХЛ по игре. «Трактор» тоже один из лидеров, Гру проделывает хорошую работу»

Никита Щитов заявил, что «Локомотив» является лучшим клубом в КХЛ по игре.

Команда под руководством Игоря Никитина лидирует на Западе и в общей таблице Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 42 очка в 24 играх.

«На мой взгляд, «Локомотив» сейчас является лучшим по игре в КХЛ. Впрочем, «Трактор », который идет первым в Восточной конференции, тоже является одним из лидеров.

Думаю, «Локомотив » дальше тоже продолжит играть стабильно. Хотелось бы видеть то же самое и от челябинцев. Пока что заметно, что Бенуа Гру проделывает хорошую работу», – сказал экс-защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.