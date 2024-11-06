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Никита Щитов: «Локомотив» – лучший в КХЛ по игре. «Трактор» тоже один из лидеров, Гру проделывает хорошую работу»

Никита Щитов заявил, что «Локомотив» является лучшим клубом в КХЛ по игре.

Команда под руководством Игоря Никитина лидирует на Западе и в общей таблице Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 42 очка в 24 играх. 

«На мой взгляд, «Локомотив» сейчас является лучшим по игре в КХЛ. Впрочем, «Трактор», который идет первым в Восточной конференции, тоже является одним из лидеров.

Думаю, «Локомотив» дальше тоже продолжит играть стабильно. Хотелось бы видеть то же самое и от челябинцев. Пока что заметно, что Бенуа Гру проделывает хорошую работу», – сказал экс-защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoТрактор
logoНикита Щитов
logoКХЛ
logoБенуа Гру
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