  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Нефтехимик» подписал пробный контракт с Кодолой. «Барыс» расторг соглашение с белорусским форвардом
Фото
0

«Нефтехимик» подписал пробный контракт с Кодолой. «Барыс» расторг соглашение с белорусским форвардом

Владислав Кодола подписал пробный контракт с «Нефтехимиком».

Ранее «Барыс» расторг соглашение с 28-летним белорусским нападающим. 

Сегодня «Нефтехимик» объявил о заключении пробного контракта с Кодолой, который является воспитанником гомельского хоккея.

Форвард не отметился результативными действиями в 12 играх регулярного чемпионата за казахстанский клуб при среднем игровом времени 11:31. 

Всего в КХЛ Кодола провел 352 матча и набрал 130 (46+84) очков.

Изображение: t.me/wolfstaya/

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»
logoНефтехимик
переходы
logoКХЛ
logoБарыс
logoВладислав Кодола
logoSports – Казахстан
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барыс» расторг контракт с Эллисоном с выплатой компенсации. Форвард провел 12 матчей за клуб
вчера, 12:52
Галым Мамбеталиев: «Не считаю россиян легионерами. Знаю, как они могут играть. Они стараются, помогают «Барысу», претензий нет»
3 ноября, 17:29
Леонтьев об 1:2 от «Барыса»: «Качельный хоккей. Создали примерно одинаковое количество моментов. На буллитах соперник оказался чуть помастеровитее»
3 ноября, 16:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Экс-директор «Трактора» Баландин о СКА: «Ротенберг ставит интересную игру. Клубу нужно сбросить балласт, чтобы пойти за Кубком Гагарина»
1 минуту назад
Сушинский о величайшем хоккеисте: «Овечкин станет, когда побьет рекорд. Для какого-нибудь канадца все равно будет Гретцки»
1252 минуты назад
Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Ротенберг понял, что ошибся, взяв его в СКА, кажется. Евгений психует, многое не получается. Талант без трудолюбия – мертвый талант»
8сегодня, 17:53
Мэттьюс не сыграет с «Бостоном». У форварда «Торонто» травма верхней части тела
3сегодня, 17:36
У «Ак Барса» 4 победы в 5 последних матчах. Команда Гатиятулина идет третьей на Востоке
4сегодня, 17:20
КХЛ. «Ак Барс» победил «Барыс», «Сибирь» проиграла «Салавату» по буллитам, «Авангард» обыграл «Амур» в гостях, «Адмирал» уступил «Металлургу» в овертайме
156сегодня, 16:54
Коваленко о Ничушкине: «Люди из армии возвращаются и играют в хоккей. Валера выйдет доказывать, что он профессионал. Команда и тренер в него верят»
11сегодня, 16:18
«Разин душит Яковлева и просто унижает его при всех». Шевченко о главном тренере «Металлурга»
19сегодня, 15:46
«Лада» выплатила зарплату игрокам за сентябрь, есть задержка аванса за октябрь. В клубе планируют погасить задолженность в ближайшее время
3сегодня, 15:26
Рыбин об Овечкине: «Играет ярко, легко, нет тяжести, которая была в прошлом сезоне. Александр идет к рекорду, держим кулаки»
1сегодня, 15:14
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о 2:1 с «Барысом»: «Боевой матч. «Ак Барсу» просто бросать в игроков смысла не было, просили нападающих искать другие пути к воротам»
32 минуты назад
Плющев о задолженности «Лады» по зарплатам: «Это давит на игроков. У большинства есть семьи, у кого-то жены могут не всегда адекватно себя вести»
5сегодня, 17:07
Разин о 3:2 с «Адмиралом»: «У меня мало побед во Владивостоке, здесь всегда тяжело. «Металлург» был сильнее в овертайме и заслуженно выиграл»
сегодня, 16:47
Генменеджер США о составе: «Мы иногда смеемся, потому что ругаем игроков, которых мы бы мечтали видеть в наших клубах в НХЛ»
сегодня, 16:37
Козлов о 3:2 с «Сибирью»: «У «Салавата» все звенья показали характер, сработали перестановки. Рад, что Панин попал в историю клуба»
2сегодня, 16:02
Гендиректор «Лады»: «Мы не для того выходили в КХЛ, чтобы потом сниматься. Будет другая команда в следующем сезоне – упор на молодых, амбициозных игроков»
21сегодня, 14:59
Панин – автор самой возрастной шайбы «Салавата Юлаева» в КХЛ. Он забил «Сибири» в возрасте 38 лет и 347 дней
11сегодня, 14:15
«Нефтехимик» и Шмелев расторгли контракт по соглашению сторон. Форвард набрал 1 балл в 10 матчах за команду в сезоне
6сегодня, 13:51
Тамбиев об «Адмирале»: «У нас нет времени потренироваться. Не хочу жаловаться, но сложно… Дали бы потренироваться, состояние команды было бы лучше»
1сегодня, 13:41
Максим Рыбин: «СКА должен всех обыгрывать, но матч с «Куньлунем» был плотный. Бывает такое понятие, как «неудобные соперники»
7сегодня, 13:31