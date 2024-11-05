«Нефтехимик» подписал пробный контракт с Кодолой. «Барыс» расторг соглашение с белорусским форвардом

Владислав Кодола подписал пробный контракт с «Нефтехимиком».

Ранее «Барыс » расторг соглашение с 28-летним белорусским нападающим.

Сегодня «Нефтехимик » объявил о заключении пробного контракта с Кодолой, который является воспитанником гомельского хоккея.

Форвард не отметился результативными действиями в 12 играх регулярного чемпионата за казахстанский клуб при среднем игровом времени 11:31.

Всего в КХЛ Кодола провел 352 матча и набрал 130 (46+84) очков.

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