«Барыс» расторг контракт с Эллисоном с выплатой компенсации. Форвард провел 12 матчей за клуб
«Барыс» расторг контракт с Уэйдом Эллисоном.
27-летнему канадцу будет выплачена компенсация за досрочное расторжение соглашения.
Эллисон сыграл за команду из Казахстана 12 матчей и забросил 2 шайбы при полезности «минус 5».
«Барыс» благодарит игрока за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы «Барыса».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости