«Барыс» расторг контракт с Эллисоном с выплатой компенсации. Форвард провел 12 матчей за клуб

«Барыс» расторг контракт с Уэйдом Эллисоном.

27-летнему канадцу будет выплачена компенсация за досрочное расторжение соглашения.

Эллисон сыграл за команду из Казахстана 12 матчей и забросил 2 шайбы при полезности «минус 5».

«Барыс » благодарит игрока за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы «Барыса».