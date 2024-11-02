Дмитрий Губерниев: «Капризов – выдающийся игрок. Сейчас он делает все, чтобы стать великим. Потенциал у парня огромный – светлая голова, прекрасные руки, отличное катание»
Дмитрий Губерниев поделился мнением о форварде Кирилле Капризове.
Нападающий «Миннесоты» набрал 21 (7+14) очко в 10 матчах сезона НХЛ. Он возглавляет гонку бомбардиров лиги.
«Капризов – выдающийся хоккеист, и сейчас он делает все для того, чтобы стать великим. Потенциал у парня огромный – светлая голова, прекрасные руки, отличное катание. Поэтому я ни разу не удивлен, что он является суперзвездой НХЛ.
Я внимательно за ним слежу. Кирилл – солист, который при этом может здорово играть на команду. Для меня совершенно нормальная история, что Капризов является одним из лучших наших в Северной Америке.
Я его очень люблю, симпатичный, молодой, в расцвете сил. Конечно, это еще не потолок для него», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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