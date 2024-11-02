Плющев о Капризове: «Мастерюга, а не бегающая по льду лошадка. Художник, который может сотворить гол из ничего, еще и прекрасный человек»

Владимир Плющев высказался об игре Кирилла Капризова.

Форвард «Миннесоты» отметился дублем и результативной передачей в матче с «Лайтнинг» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Его признали первой звездой встречи.

На счету 27-летнего россиянина 21 (7+14) очко в 10 играх при полезности «плюс 12».

«Помимо того, что Кирилл – прекрасный мастер, он еще и прекрасный человек. Ему дается все и с лихвой.

Он получает удовольствие от своей игры, причем делает это не для себя, а для команды. Это ему и помогает. В команде он пользуется уважением, болельщики его любят. На его игру приятно смотреть.

Кирилл – мастерюга, а не бегающая по льду лошадка. Он художник, который может сотворить гол из ничего», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев .

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