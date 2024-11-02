Капризов побил рекорд «Миннесоты» по числу матчей с 3+ очками – 35 игр. Россиянин обошел Микко Койву

Кирилл Капризов побил рекорд «Миннесоты» по числу матчей с 3 и более очками.

27-летний форвард набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:3). Эта встреча стала для него 35-й в карьере с тремя и более баллами за результативность.

Россиянин обошел по этому показателю Микко Койву (34 матча) и вышел на единоличное первое место в истории «Миннесоты ».

Отметим, что финну понадобилось на это 1028 игр, а Капризову – 288 матчей.

Плющев о Капризове: «Мастерюга, а не бегающая по льду лошадка. Художник, который может сотворить гол из ничего, еще и прекрасный человек»

Теперь Капризов – первый бомбардир в лиге! Один из лучших стартов НХЛ в XXI веке