Капризов побил рекорд «Миннесоты» по числу матчей с 3+ очками – 35 игр. Россиянин обошел Микко Койву
Кирилл Капризов побил рекорд «Миннесоты» по числу матчей с 3 и более очками.
27-летний форвард набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:3). Эта встреча стала для него 35-й в карьере с тремя и более баллами за результативность.
Россиянин обошел по этому показателю Микко Койву (34 матча) и вышел на единоличное первое место в истории «Миннесоты».
Отметим, что финну понадобилось на это 1028 игр, а Капризову – 288 матчей.
Плющев о Капризове: «Мастерюга, а не бегающая по льду лошадка. Художник, который может сотворить гол из ничего, еще и прекрасный человек»
Теперь Капризов – первый бомбардир в лиге! Один из лучших стартов НХЛ в XXI веке
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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