Звягин о 5:6 со «Спартаком»: «Боевая игра с сумасшедшим сценарием, «Авангард» заслужил большего. Мы через многое прошли в этом сезоне, справимся»
– Боевая игра с сумасшедшим сценарием. Тяжело после такого уходить без очков. Думаю, мы заслужили большего.
– Почему с самого начала не играл Хомченко?
– Проскуряков хорошо сыграл в Челябинске, не было резона его менять.
– Можно ли сравнить этот матч с игрой против «Локомотива»?
– По сценарию – да, похожий ход событий. Немного, может быть, по‑разному получилось, но сравнить реально можно.
– Отмененный гол «Спартака». Как принималось решение по челленджу?
– Ребята из видео в последнюю секунду донесли до нас свое решение. После этого пошел перелом по счету, но мы во втором периоде с самого начала начали создавать. То, что отменили гол и сразу же мы забили – огромный эмоциональный толчок. Весь период доминировали.
– Что со Спунером?
– Отвечу, что здоровье.
– Индивидуальные ошибки грубые. Рейнгардт сказал, что как будто сглаз какой‑то.
– Если посмотреть на голы, то да, ошибки были. При некоторых голах были ситуации, когда соперник бросал, а она шла мимо и попадала в кого‑то и залетала. Может, про этот сглаз говорит Илья. Но мы должны быть строже в зоне обороны.
– Тяжелый удар по психологии.
– Каждое поражение несет психологический момент. Мы уже через многое прошли в этом сезоне, думаю, что и с этим справимся, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
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