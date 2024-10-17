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Звягин о 5:6 со «Спартаком»: «Боевая игра с сумасшедшим сценарием, «Авангард» заслужил большего. Мы через многое прошли в этом сезоне, справимся»

Сергей Звягин высказался о поражении «Авангарда» от «Спартака» (5:6).

– Боевая игра с сумасшедшим сценарием. Тяжело после такого уходить без очков. Думаю, мы заслужили большего.

– Почему с самого начала не играл Хомченко?

– Проскуряков хорошо сыграл в Челябинске, не было резона его менять.

– Можно ли сравнить этот матч с игрой против «Локомотива»?

– По сценарию – да, похожий ход событий. Немного, может быть, по‑разному получилось, но сравнить реально можно.

– Отмененный гол «Спартака». Как принималось решение по челленджу?

– Ребята из видео в последнюю секунду донесли до нас свое решение. После этого пошел перелом по счету, но мы во втором периоде с самого начала начали создавать. То, что отменили гол и сразу же мы забили – огромный эмоциональный толчок. Весь период доминировали.

– Что со Спунером?

– Отвечу, что здоровье.

– Индивидуальные ошибки грубые. Рейнгардт сказал, что как будто сглаз какой‑то.

– Если посмотреть на голы, то да, ошибки были. При некоторых голах были ситуации, когда соперник бросал, а она шла мимо и попадала в кого‑то и залетала. Может, про этот сглаз говорит Илья. Но мы должны быть строже в зоне обороны.

– Тяжелый удар по психологии.

– Каждое поражение несет психологический момент. Мы уже через многое прошли в этом сезоне, думаю, что и с этим справимся, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoСпартак
logoСергей Звягин
logoКХЛ
logoРайан Спунер
logoМатч ТВ
logoПавел Хомченко
logoИлья Рейнгардт
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