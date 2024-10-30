Овечкин забил 2+ голов в 174-м матчах – это второй результат в истории НХЛ. Капитан «Вашингтона» уступает Гретцки – 189 игр
Александр Овечкин провел 174-й матч в НХЛ с двумя и более голами.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в ворота «Рейнджерс» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Александр Овечкин забил два и более голов в 174-м матче в лиге.
По этому показателю россиянин занимает второе место в истории НХЛ и уступает только Уэйну Гретцки (189 матчей).
В общей сложности на данный момент Овечкин провел 1434 матча в НХЛ, Гретцки сыграл 1487 игр в лиге.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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