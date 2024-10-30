Овечкин забил 2+ голов в 174-м матчах – это второй результат в истории НХЛ. Капитан «Вашингтона» уступает Гретцки – 189 игр

Александр Овечкин провел 174-й матч в НХЛ с двумя и более голами.

Капитан «Вашингтона » сделал дубль в ворота «Рейнджерс» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин забил два и более голов в 174-м матче в лиге.

По этому показателю россиянин занимает второе место в истории НХЛ и уступает только Уэйну Гретцки (189 матчей).

В общей сложности на данный момент Овечкин провел 1434 матча в НХЛ, Гретцки сыграл 1487 игр в лиге.