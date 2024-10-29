Буцаев и Скабелка входят в шорт-лист «Амура» на пост главного тренера
Два специалиста претендуют на пост главного тренера «Амура».
Дальневосточный клуб ранее отправил Андрея Мартемьянова в отставку.
В шорт-лист команды входят тренеры Вячеслав Буцаев и Андрей Скабелка, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Оба специалиста прежде возглавляли «Барыс».
«Амур» находится на 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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