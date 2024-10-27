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Ротенберг поздравил Бутмана с 63-летием: «Джазовая легенда и саксофонист мирового уровня. Он давно болеет за СКА и выходит на лед в наших благотворительных матчах»

Роман Ротенберг поздравил Игоря Бутмана с днем рождения.

«Игорю Бутману – 63! От всего сердца поздравляю Игоря Михайловича, нашу джазовую легенду, с днем рождения! Могу сказать, что его имя ассоциируется с бесконечной преданностью искусству.

Игорь Бутман – саксофонист мирового уровня, талантливый композитор, непревзойденный импровизатор, чьим мастерством восхищаются во всем мире. Сложно представить человека, который больше бы сделал для развития международного культурного сотрудничества.

Как уроженец Ленинграда, Игорь Михайлович давно болеет за СКА, регулярно сам выходит на лед в наших благотворительных матчах, всегда поддерживает наш клуб и помогает популяризировать хоккей в России. Горжусь нашей дружбой и всегда рад видеть Игоря Михайловича в «Ледовом».

От души хочу пожелать Игорю Бутману новых творческих успехов, к которым обязательно приведет его многогранный талант. Счастья, крепкого здоровья, семейного тепла и побед во всем.

С праздником, ура!» – написал Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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