Роман Ротенберг: «СКА подписал меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Турции. Расширим границы хоккея, получим новых друзей и огромную аудиторию»
«Расширяем международные связи! Сегодня СКА подписал меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Турции.Мы нацелены на долгое и взаимовыгодное сотрудничество – уже сегодня в Стамбуле наши ребята из «СКА-1946» играют против трех турецких команд в турнире по хоккею 3х3.
Уверен, это только начало и в будущем такие турниры станут ежегодными, а к российским и турецким командам присоединятся участники из других стран.
Запланировано и научно-практическое сотрудничество – в том числе и семинары для турецких тренеров и менеджеров. Первый такой семинар прошел уже вчера, а еще мы провели мастер-класс для юных турецких хоккеистов.
Много говорят о том, что популярность хоккея ограничена небольшим количеством стран, но я уверен, что это поправимо, надо просто больше работать над развитием. Многие нынешние страны – хоккейные лидеры – когда-то были новичками и показывали скромные результаты.
Немного помощи, взаимовыгодного сотрудничества и мы откроем новые имена, расширим границы хоккея, получим новых друзей и новую огромную аудиторию», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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