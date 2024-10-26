  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Ротенберг: «СКА подписал меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Турции. Расширим границы хоккея, получим новых друзей и огромную аудиторию»
26

Роман Ротенберг: «СКА подписал меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Турции. Расширим границы хоккея, получим новых друзей и огромную аудиторию»

Роман Ротенберг рассказал о сотрудничестве с Федерацией хоккея Турции.

«Расширяем международные связи! Сегодня СКА подписал меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Турции.Мы нацелены на долгое и взаимовыгодное сотрудничество – уже сегодня в Стамбуле наши ребята из «СКА-1946» играют против трех турецких команд в турнире по хоккею 3х3.

Уверен, это только начало и в будущем такие турниры станут ежегодными, а к российским и турецким командам присоединятся участники из других стран.

Запланировано и научно-практическое сотрудничество – в том числе и семинары для турецких тренеров и менеджеров. Первый такой семинар прошел уже вчера, а еще мы провели мастер-класс для юных турецких хоккеистов.

Много говорят о том, что популярность хоккея ограничена небольшим количеством стран, но я уверен, что это поправимо, надо просто больше работать над развитием. Многие нынешние страны – хоккейные лидеры – когда-то были новичками и показывали скромные результаты.

Немного помощи, взаимовыгодного сотрудничества и мы откроем новые имена, расширим границы хоккея, получим новых друзей и новую огромную аудиторию», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoСКА
logoКХЛ
logoМХЛ
logoСКА-1946
Федерация хоккея Турции
logoРоман Ротенберг
Хоккей 3х3
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг об игре «СКА-1946» в Турции: «Мы прорубили окно в Европу. Рассматриваем такие турниры, чтобы детишки играли против Канады и США»
21вчера, 21:59
«СКА-1946» сыграет в турнире по хоккею «3х3» в Стамбуле. Соперники – «Зейтинбурну», «Бузадам» и «Истанбул» из чемпионата Турции
1124 октября, 14:11
Роман Ротенберг: «СКА не самый дорогой хоккейный клуб в России. Есть команды, которые тратят на зарплаты больше нас. Потолок зарплат в КХЛ уравнивает шансы»
789 октября, 10:40
Ротенберг о презентации СКА: «Игроки получили свитеры со звездой на груди, в них нельзя отступать, отпускать рук, сдаваться. Как сказал Миллер: «Только вперед, начинаем ковать победу!»
401 сентября, 20:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Капризов сделал 3 передачи в матче с «Филадельфией» и стал 2-й звездой матча. У форварда «Миннесоты» 16 очков в 8 играх
37 минут назад
НХЛ. «Филадельфия» и «Миннесота» сыграли 7:5, «Тампа» примет «Вашингтон», «Флорида» в гостях у «Айлендерс», «Ванкувер» сыграет с «Питтсбургом»
13810 минут назадLive
У «Филадельфии» первая победа за 7 матчей – обыграли «Миннесоту» 7:5
319 минут назад
Мичков лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков. У форварда «Филадельфии» 4+5 в 8 матчах сезона
1833 минуты назадВидео
Тренин о Маккинноне и Макаре: «Нэтан – машина, рабочая лошадка, вне льда по выходным пашет. Они уже всего добились, но пашут. И к простым людям относятся с уважением»
сегодня, 19:11
Майоров о реакции Ротенберга на кричалки про СКА: «А что он хотел, чтобы в Москве болели за Питер? Нецензурной лексики не было, претензии не совсем уместны»
5сегодня, 18:50
Пашков об ИИХФ: «КХЛ была инициатором ухода, и обратное решение должны принять мы. Можно погасить штраф по делу Федотова – первый шаг к примирению»
6сегодня, 18:36
Анисин о реакции Каменского на кричалки про СКА: «Он вице‑президент КХЛ и «Спартака» по совместительству. Его слова поразили, спартаковские фанаты всю игру вели себя по‑хамски»
24сегодня, 18:16
Майоров о жалобе «Спартака» на Ротенберга: «Правильно, что обратились в КХЛ. Хотите, чтобы на матче «Спартака» болели за СКА? Где логика?»
28сегодня, 17:49
Леонтьев о 2:3 с «Автомобилистом»: «Соперник 4 дня отдыхал, а у «Нефтехимика» уже 10-й матч за 20 дней. Будем сражаться до конца, получать результат»
6сегодня, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Заварухин о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Тяжелая выездная победа «Автомобилиста». Бригаду большинства просили бросать чаще, 21 бросок заблокировали»
3сегодня, 18:00
Тарасова о кричалках фанатов в СССР: «Не было, чтобы скандировали что‑то матерное, оскорбительное»
15сегодня, 17:23
Канарейкин о «Динамо»: «Игра улучшается. Гусев, Пакетт, Уил проводят много времени в неравных составах, явно движут команду вперед»
2сегодня, 16:56
У «Нефтехимика» 6 поражений в 7 последних матчах
сегодня, 16:33
«Питтсбург» отправил Джерри в АХЛ. В клубе считают, что игра в фарм-клубе поможет вратарю набрать форму
2сегодня, 16:19
Билялов – рекордсмен «Ак Барса» по матчам среди вратарей. На счету Тимура 253 игры, он обошел Гарипова
3сегодня, 16:01Фото
Президент «Северстали»: «Минимальная цель – выйти во второй раунд плей‑офф. Есть планы по расширению, нам нужен дополнительный лед для школы, просторные помещения для хоккеистов»
1сегодня, 15:31
В Омске установят памятник Анатолию Тарасову
9сегодня, 14:44
«Спартак» обменял Рукавишникова в «Сибирь» на Ефремова
2сегодня, 13:40
Генменеджер «Амура» о возможности отставки Мартемьянова: «Комментировать нечего, команда готовится. В клубе все переживают по поводу сложившейся ситуации»
2сегодня, 11:55