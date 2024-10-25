Гру о 2:1 с «Ладой»: «Трактор» боролся до конца, смог вырвать победу. Вратарь Мыльников хорошо сыграл, оставил нас в игре»

Бенуа Гру высказался после матча против «Лады» (2:1 ОТ).

«Трактор» сравнял счет за 29 секунд до окончания третьего периода, в овертайме решающий гол забил Илья Карпухин.

«Мы добились хорошей победы. Хотел бы отметить вратаря «Лады» (Владислава Подъяпольского – прим. Спортс’‘), он провел хороший матч, совершил отличные сэйвы.

Мы боролись до конца, смогли вырвать победу. Наш вратарь Сергей Мыльников тоже хорошо сыграл, он оставил нас в игре», – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .

«Трактор» выиграл 5-й матч подряд в КХЛ. Команда Гру идет 1-й на Востоке