Гру о 2:1 с «Ладой»: «Трактор» боролся до конца, смог вырвать победу. Вратарь Мыльников хорошо сыграл, оставил нас в игре»
Бенуа Гру высказался после матча против «Лады» (2:1 ОТ).
«Трактор» сравнял счет за 29 секунд до окончания третьего периода, в овертайме решающий гол забил Илья Карпухин.
«Мы добились хорошей победы. Хотел бы отметить вратаря «Лады» (Владислава Подъяпольского – прим. Спортс’‘), он провел хороший матч, совершил отличные сэйвы.
Мы боролись до конца, смогли вырвать победу. Наш вратарь Сергей Мыльников тоже хорошо сыграл, он оставил нас в игре», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
«Трактор» выиграл 5-й матч подряд в КХЛ. Команда Гру идет 1-й на Востоке
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости