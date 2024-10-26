Ротенберг об игре «СКА-1946» в Турции: «Мы прорубили окно в Европу. Рассматриваем такие турниры, чтобы детишки играли против Канады и США»

Роман Ротенберг высказался об участии «СКА-1946» в турнире в Стамбуле.

26 октября игроки «СКА-1946» примут участие в международном клубном турнире по хоккею «3×3» в Стамбуле. Соперниками петербургских армейцев станут три стамбульские команды.

«Наша молодежная команда играет в Турции в турнире «3×3». Мы рассматриваем такие турниры, чтобы наши детишки играли против Канады и США.

Мы рады, что имеем возможность сыграть в Стамбуле. Мы прорубили окно в Европу и сыграем несмотря ни на что», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

«СКА-1946» сыграет в турнире по хоккею «3х3» в Стамбуле. Соперники – «Зейтинбурну», «Бузадам» и «Истанбул» из чемпионата Турции