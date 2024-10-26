Президент «Северстали»: «Минимальная цель – выйти во второй раунд плей‑офф. Есть планы по расширению, нам нужен дополнительный лед для школы, просторные помещения для хоккеистов»

Президент «Северстали» высказался о целях команды на сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент клуб из Череповца занимает 6-е место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 18 матчах.

– Что изменится в «Северстали» с приходом нового руководства?

– Все планы должны найти отражение в целях – тактических и стратегических. Минимальная цель на текущий сезон – более высокий результат. Надо выступить лучше, чем в предыдущем. Соответственно, выйти во второй раунд плей‑офф. К сожалению, мы уже много лет не можем туда попасть, находясь в шаге от заветного второго раунда.

Поэтому нам надо преодолеть данный важный рубеж. Но подчеркну: это минимальная цель! Все команды сражаются за Кубок Гагарина – вне зависимости от бюджета, состава и внутренних установок. Отказываться от этой цели мы не собираемся. Хотя нужно признать, что вероятность его выиграть у каждого клуба разная.

– После этого сезона заканчиваются контракты у главного тренера «Северстали» Андрея Козырева и ряда лидеров команды. Как их сохранить? Ведется ли работа в этом направлении?

– Работа ведется постоянно – как по сохранению, так и по усилению состава. Модель игры в первую очередь определяет главный тренер, и под нее выстраивается система комплектации игроков с учетом наших возможностей.

– А какие у вас возможности? Будет ли увеличен бюджет клуба?

– Бюджет ХК «Северсталь» мы сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Более конкретные комментарии сможем дать позже.

– Есть ли в планах возвращать звезд череповецкого хоккея? Например, на закате карьеры в «Северсталь» могли бы приехать Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий.

– Это зависит от многих факторов. Во‑первых, приехать в каком качестве? Во‑вторых, под какие задачи? Если в качестве игроков, то это определяет тренерский штаб. Если в качестве работников клуба, то мы всегда открыты к диалогу.

– Нужен ли новый дворец в Череповце? Или сейчас все в порядке?

– Если мы говорим о ХК «Северсталь» в целом, то нужен дополнительный лед для нашей школы, более просторные помещения, где хоккеисты могут разминаться перед игрой и заниматься после матча. Такие планы по расширению мы обсуждаем, – сказал президент «Северстали» Александр Колобов.