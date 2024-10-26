  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Президент «Северстали»: «Минимальная цель – выйти во второй раунд плей‑офф. Есть планы по расширению, нам нужен дополнительный лед для школы, просторные помещения для хоккеистов»
1

Президент «Северстали»: «Минимальная цель – выйти во второй раунд плей‑офф. Есть планы по расширению, нам нужен дополнительный лед для школы, просторные помещения для хоккеистов»

Президент «Северстали» высказался о целях команды на сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент клуб из Череповца занимает 6-е место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 18 матчах. 

– Что изменится в «Северстали» с приходом нового руководства?

– Все планы должны найти отражение в целях – тактических и стратегических. Минимальная цель на текущий сезон – более высокий результат. Надо выступить лучше, чем в предыдущем. Соответственно, выйти во второй раунд плей‑офф. К сожалению, мы уже много лет не можем туда попасть, находясь в шаге от заветного второго раунда.

Поэтому нам надо преодолеть данный важный рубеж. Но подчеркну: это минимальная цель! Все команды сражаются за Кубок Гагарина – вне зависимости от бюджета, состава и внутренних установок. Отказываться от этой цели мы не собираемся. Хотя нужно признать, что вероятность его выиграть у каждого клуба разная.

– После этого сезона заканчиваются контракты у главного тренера «Северстали» Андрея Козырева и ряда лидеров команды. Как их сохранить? Ведется ли работа в этом направлении?

– Работа ведется постоянно – как по сохранению, так и по усилению состава. Модель игры в первую очередь определяет главный тренер, и под нее выстраивается система комплектации игроков с учетом наших возможностей.

– А какие у вас возможности? Будет ли увеличен бюджет клуба?

– Бюджет ХК «Северсталь» мы сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Более конкретные комментарии сможем дать позже.

– Есть ли в планах возвращать звезд череповецкого хоккея? Например, на закате карьеры в «Северсталь» могли бы приехать Вадим ШипачевДмитрий Кагарлицкий.

– Это зависит от многих факторов. Во‑первых, приехать в каком качестве? Во‑вторых, под какие задачи? Если в качестве игроков, то это определяет тренерский штаб. Если в качестве работников клуба, то мы всегда открыты к диалогу.

– Нужен ли новый дворец в Череповце? Или сейчас все в порядке?

– Если мы говорим о ХК «Северсталь» в целом, то нужен дополнительный лед для нашей школы, более просторные помещения, где хоккеисты могут разминаться перед игрой и заниматься после матча. Такие планы по расширению мы обсуждаем, – сказал президент «Северстали» Александр Колобов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСеверсталь
logoДмитрий Кагарлицкий
logoАндрей Козырев
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoВадим Шипачев
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козырев о победе над минским «Динамо»: «Белорусы в составе «Северстали» сверхмотивированы против земляков, проводят шикарные матчи»
18 октября, 20:33
Кто такой Андрей Козырев – революционер из «Северстали». Ротенберг считает его воспитанником
671 октября, 07:05
Козырев о 5:8 от СКА: «Позволили им слишком многое, поэтому проиграли. Рисунок у нас был, моменты создавали. Но с реализацией большая разница между СКА и «Северсталью»
127 сентября, 19:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Филадельфия» принимает «Миннесоту», «Тампа» против «Вашингтона», «Флорида» в гостях у «Айлендерс», «Ванкувер» сыграет с «Питтсбургом»
417 минут назадLive
Крикунов о реакции Ротенберга на кричалку про СКА: «Будут ли к нему санкции, а за что? Он высказался, но никого не оскорблял»
48 минут назад
Новиков о кричалке про СКА: «Мелочи. В Питере сталкивался с неспортивными вещами – у Шнурова песня тянет на уголовное дело, надо писать в прокуратуру. Выставить ему штраф в миллиард рублей»
531 минуту назад
У «Нефтехимика» 6 поражений в 7 последних матчах. Команда Леонтьева идет третьей на Востоке
44 минуты назад
КХЛ. «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик»
2856 минут назад
Малкин о россиянах в НХЛ: «Мичков здорово играет, идет среди лидеров по бомбардирам‑новичкам. Чинахов нравится, за Кучеровым всегда интересно смотреть»
4сегодня, 15:45
Щитов о кричалке фанатов «Спартака»: «Можно хаять СКА, но клуб делает хорошую работу. Все хотят увидеть Кузнецова, Никишина, Деанджело – дорогих хоккеистов со статусом»
26сегодня, 15:17
«Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его»
279сегодня, 15:01
«Бобровский – хоккейный Роналду, легенда. Держит планку и не опускает ее». Вратарь «Адмирала» Мишуров о голкипере «Флориды»
7сегодня, 14:27
Каменский о кричалке фанатов «Спартака» про СКА: «Я против Fan ID, который на футболе. У нас много камер на стадионах, и можно любого болельщика спокойно вычислить, не пускать или даже наказать»
33сегодня, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
Канарейкин о «Динамо»: «Игра улучшается. Гусев, Пакетт, Уил проводят много времени в неравных составах, явно движут команду вперед»
221 минуту назад
У «Нефтехимика» 6 поражений в 7 последних матчах. Команда Леонтьева идет третьей на Востоке
44 минуты назад
«Питтсбург» отправил Джерри в АХЛ. В клубе считают, что игра в фарм-клубе поможет вратарю набрать форму
158 минут назад
Билялов – рекордсмен «Ак Барса» по матчам среди вратарей. На счету Тимура 253 игры, он обошел Гарипова
1сегодня, 16:01Фото
В Омске установят памятник Анатолию Тарасову
5сегодня, 14:44
«Спартак» обменял Рукавишникова в «Сибирь» на Ефремова
2сегодня, 13:40
Генменеджер «Амура» о возможности отставки Мартемьянова: «Комментировать нечего, команда готовится. В клубе все переживают по поводу сложившейся ситуации»
2сегодня, 11:55
Петтерссон про 0+3 в 6 матчах: «Хоккеистов оценивают по очкам. Могу создать моменты и не набрать баллов – в глазах некоторых это нехорошая игра»
3сегодня, 11:01
«Барыс» расторг контракт с Грантом с выплатой компенсации. Защитник провел 22 дня в клубе и сыграл 2 матча
сегодня, 09:03
Токкет про 0+3 Петтерссона в 6 матчах: «Нужно работать ногами – это самое главное. Начинаются сложности, когда он перестает кататься»
3сегодня, 08:39