Фастовский о ЦСКА: «Дайте работать хорошему тренеру. Ощущение, что мы начитались «По щучьему веленью» в детстве, и это на нас давит»
Кирилл Фастовский оценил выступление ЦСКА в сезое КХЛ.
Команда тренера Ильи Воробьева находится на пятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
«Кто приехал – они не «молодые», они уже в самом соку.
Невозможно собрать новую команду моментально, за месяц предсезонки и месяц чемпионата. Это планомерная работа, которая не может давать результат сразу.
Такое ощущение, что мы все начитались «По щучьему веленью» в детстве, и это теперь на нас давит.
Может быть 0:7, но это не влияет на итоговый результат. Дайте работать хорошему тренеру», – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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