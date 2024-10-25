Фастовский о ЦСКА: «Дайте работать хорошему тренеру. Ощущение, что мы начитались «По щучьему веленью» в детстве, и это на нас давит»

Кирилл Фастовский оценил выступление ЦСКА в сезое КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева находится на пятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

«Кто приехал – они не «молодые», они уже в самом соку.

Невозможно собрать новую команду моментально, за месяц предсезонки и месяц чемпионата. Это планомерная работа, которая не может давать результат сразу.

Такое ощущение, что мы все начитались «По щучьему веленью» в детстве, и это теперь на нас давит.

Может быть 0:7, но это не влияет на итоговый результат. Дайте работать хорошему тренеру», – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.