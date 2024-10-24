Губерниев о Ротенберге: «С уважением отношусь к Роману Борисовичу, поскольку сам уже давно мем. Он сознательно или несознательно придумывает такое, что все обсуждают»

Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к Роману Ротенбергу.

«Я хочу сказать, что с уважением отношусь к Роману Борисовичу, поскольку сам уже давно мем. Поэтому он уж, сознательно или несознательно, придумывает такое, что все обсуждают.

Он влюбленный в свое дело человек, о нем все говорят. Он тоже находится как под лупой, под давлением большим», – сказал комментатор «Матч ТВ».