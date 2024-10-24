Губерниев о Ротенберге: «С уважением отношусь к Роману Борисовичу, поскольку сам уже давно мем. Он сознательно или несознательно придумывает такое, что все обсуждают»
Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к Роману Ротенбергу.
«Я хочу сказать, что с уважением отношусь к Роману Борисовичу, поскольку сам уже давно мем. Поэтому он уж, сознательно или несознательно, придумывает такое, что все обсуждают.
Он влюбленный в свое дело человек, о нем все говорят. Он тоже находится как под лупой, под давлением большим», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости