Панарин – 1-й игрок в истории «Рейнджерс» с 2+ очками в каждой из 4 игр со старта сезона. Рекорд НХЛ у Лемье (12 матчей)

Артемий Панарин – 1-й игрок «Рейнджерс» с 2+ очками в каждой из 4 игр на старте сезона.

32-летний форвард клуба из Нью-Йорка набрал 4 (3+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (5:2).

В его активе стало 11 (5+6) баллов в 4 играх. Россиянин делит лидерство в гонке бомбардиров с Евгением Малкиным из «Питтсбурга» (11 очков в 5 играх, 2+9).

Панарин стал первым игроком в истории клуба, набиравшим по 2 или более очков в каждой из первых 4 игр команды в сезоне.

В целом по лиге в предыдущий раз такое достижение удалось записать в актив Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (6 игр подряд с 2+ очками со старта сезона-2021/22).

Рекорд НХЛ принадлежит Марио Лемье (12 игр подряд с 2+ очками со старта сезона-1992/93, «Питтсбург»).