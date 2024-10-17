Жамнов о 6:5 с «Авангардом»: «Американские горки. «Спартак» совершил на одну ошибку меньше, вот и победил»

Алексей Жамнов прокомментировал победу «Спартака» над «Авангардом» (6:5).

– По регламенту обычно с вопросов начинают, можете не говорить мне про регламент, но ладно. Скажу, что игра была интересна, американские горки.

Мы понимали, что соперник настраивается, мы тоже не особо хорошо играли последние игры. Стимул был побеждать у обеих команд. В целом мы совершили на одну ошибку меньше, вот и победили.

– Чем можете объяснить шайбы после незасчитанного гола?

– А как можно объяснить? Никак. Есть просто дисциплина. Все голы после незасчитанной шайбы – наши ошибки. Мы отдали наш пятак. Соперник делал, что хотел. С добивания и подправления. Отсюда и результат.

– Много ли пришлось проводить воспитательной работы во втором перерыве?

– Да у нас работа кипит всегда, не только в перерывах, но и на лавке.

– В конце одно удаление. Делали акцент на дисциплине?

– Мы всегда делаем акцент на дисциплине. Их таких мелочей победы выходят. Порой доходит, порой нет. Но мы работаем.

– Какие слова вы сказали игрокам, что они перевернули игру?

– Спросите у игроков. Ответят – да, а если нет – нет.

– Вернули первую тройку.

– Проснулись в третьем периоде, играли как должны были, вот и все, – сказал главный тренер «Спартака ».