Форвард «Авангарда» Кэсселс впервые в сезоне пропустит матч – он не сыграет с «Металлургом». У легионера 0+1 в 14 матчах
Коул Кэсселс не сыграет против «Металлурга».
Нападающий «Авангарда» не был включен в заявку команды на матч Фонбет чемпионата КХЛ.
Американец впервые пропустит матч в нынешнем сезоне.
На его месте в центре второго звена сыграет Райан Спунер. С ним в сочетании заявлены Станислав Галиев и Алексей Макеев.
С Линденом Веем и Ридом Буше вместо Спунера на фланге первого звена сыграет Илья Рейнгардт.
Коул Кэсселс набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 5» в 14 матчах сезона при среднем игровом времени 16:53.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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