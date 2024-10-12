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  • Форвард «Авангарда» Кэсселс впервые в сезоне пропустит матч – он не сыграет с «Металлургом». У легионера 0+1 в 14 матчах
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Форвард «Авангарда» Кэсселс впервые в сезоне пропустит матч – он не сыграет с «Металлургом». У легионера 0+1 в 14 матчах

Коул Кэсселс не сыграет против «Металлурга».

Нападающий «Авангарда» не был включен в заявку команды на матч Фонбет чемпионата КХЛ.

Американец впервые пропустит матч в нынешнем сезоне.

На его месте в центре второго звена сыграет Райан Спунер. С ним в сочетании заявлены Станислав Галиев и Алексей Макеев.

С Линденом Веем и Ридом Буше вместо Спунера на фланге первого звена сыграет Илья Рейнгардт.

Коул Кэсселс набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 5» в 14 матчах сезона при среднем игровом времени 16:53.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
logoАвангард
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoРайан Спунер
logoКоул Кэсселс
logoИлья Рейнгардт
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